Ruilwinkel Boempetat! viert tiende verjaardag: “Misschien wel de meest bezochte winkel van ons handelscentrum”

Willebroek, Puurs-Sint-Amands Topvélo 2.0 opent deuren in Overwin­nings­straat: “Corona gaf fietsen een boost, hoge brandstof­kos­ten overtuigen nog meer mensen”

In 2018 openden Gerd van Praet en Brenda Backx hun eerste fietsenwinkel in Ruisbroek (Puurs-Sint-Amands). Nu zaterdag 19 maart zwaaien ze ook de deuren open van Topvélo 2.0 in buurgemeente Willebroek. “De coronacrisis gaf fietsen een enorme boost, de hoge brandstofkosten overtuigen nu nog meer mensen.”

18 maart