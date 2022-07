Reuzegrote Tomorrowlandvlag verwelkomt kampeerders in Nachtegaalstraat

Nog voor ze door de poorten van camping Dreamville gingen, moesten de ‘people of Tomorrowland’ al hoge ogen trekken. In de Nachtegaalstraat, waar ze van de bus stapten om zich richting camping te begeven, werd hun aandacht getrokken door de enorme Tomorrowlandvlag van Marina Verschragen. Velen haalden spontaan de smartphone boven om het beeld vast te leggen. “Ze meet vier op zes meter”, weet Marina. “Het is het grootste exemplaar dat in omloop is, gekregen van Tomorrowland zelf. De vlag is zelfs zo groot dat ze voor een deel van de woning van de buren hangt. Maar die vinden dat niet erg, hoor”, lacht Marina.