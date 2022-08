Resto à l'Eau krijgt vierde editie, met Anne-Sophie Breysem en Mesa als uithangborden

BoomNa twee jaar onderbreking krijgt Boom op vrijdag 2 september een nieuwe editie van het culinaire evenement Resto à l’Eau. Zes Boomse chefs schotelen daar samen met gewezen ‘Lady chef of the year’ Anne-Sophie Breysem een fijnproeversmenu voor. Buitenbeentje onder de deelnemers is Mesa, het restaurant van Tomorrowland in de Kloosterstraat in Antwerpen.

Na drie succesvolle edities strijkt Resto à l’Eau deze zomer opnieuw neer op de Heldenplaats. Het concept blijft hetzelfde, met een aantal Boomse chefs die een signature dish serveren van hun restaurant. Zo zal je kunnen proeven van gerechten van Bistro Ivan, restaurant Den Boom, Thai Lounge, Trattoria De Kaai, het sociaal restaurant De tuin van de Kleine Chef, restaurant Salpicon én restaurant Mesa.

Die laatste mag dan wel gevestigd zijn in Antwerpen, er is een duidelijke Boomse link: Mesa is het restaurant van Tomorrowland. De gerechten zijn geïnspireerd op de keuken van het festival, met authentieke recepten vanuit de verste hoeken van de wereld, samengebracht tot één unieke smaakbeleving.

‘Lady Chef’

De organisatie van het culinaire evenement is in handen van de vzw Kaaimannen, bekend van het straattheaterfestival Theater aan Twater. “Veel mensen weten al wel dat je in onze gemeente lekker kan eten. Maar met Resto à l’Eau zetten we graag de Boomse horeca nog eens extra in de kijker”, zegt voorzitter Peter De Ridder.

Als meter van het festival werd Anne-Sophie Breysem aangeduid. Zij won in 2015 de titel van ‘Lady Chef of the Year’ en runt sinds 2018 het Spaans-Belgische restaurant Ansoler in Hasselt. Zij zal op Resto à l’Eau twee eigen hapjes voorschotelen. “Bezoekers mogen zich verwachten aan gastronomie met een humoristische knipoog”, blikt ze al vooruit.

Volledig scherm Mesa is het restaurant van Tomorrowland in Antwerpen. © MESA X SOMMAR

Vouchers

Wie wil meegenieten, kan nu al vouchers kopen in een van de deelnemende restaurants. Je betaalt 48 euro voor een strookje van zes vouchers. Twee vouchers gebruik je bij je restaurant van aankoop, twee gebruik je voor de gerechtjes van Anne-Sophie Breysem en de twee overige mag je zelf besteden bij de vijf andere restaurants. De vouchers voor Mesa zijn enkel te verkrijgen via kaaimannen@telenet.be.

“Voor veel events geldt dat je er snel moet bij zijn, maar dat geldt zeker voor Resto à L’eau”, waarschuwt Peter De Ridder. “De voorbije edities verkochten steeds in een razendsnel tempo uit en de vraag naar een nieuwe editie was bijzonder groot. Je kan van je zesgangenmenu genieten doorlopend tussen 19 en 22 uur, op je eigen tempo. We zorgen voor muzikale omlijsting en porseleinen servies. Met alles erop en eraan dus.”

Avondmarkt

Tegelijkertijd met Resto à l’Eau vindt in Boom een avondmarkt en ‘late night shopping’ plaats. Je kan in het Boomse centrum gaan winkelen tussen de marktkramen, terwijl de handelaars uitzonderlijk openblijven tot 22 uur. Voor wie de shopping wil combineren met Resto à l’eau, kan gebruikmaken van een gratis pakjesvestiaire. Je kan je boodschappen bewaakt achterlaten op de Heldenplaats, culinair genieten en nadien je tassen mee naar huis nemen.

