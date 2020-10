Raam van woning verbrijzeld in Boom nadat bewoner cartoon van Charlie Hebdo ophangt

Willebroek Beelden van optreden André Hazes in Carré zorgen voor opschud­ding: “Dit is een slag in het gezicht van het zorgperso­neel”

14 oktober Foto’s en video’s van het optreden van zanger André Hazes in discotheek Carré in Willebroek zorgen voor opschudding op sociale media. “Mensen die in volle coronacrisis samen dansen, de microfoon doorgeven… Dit is een slag in het gezicht van het zorgpersoneel.” Volgens Carré-manager Tim Van Campenhoudt verliep alles veilig. “Wij nemen echt wel onze verantwoordelijkheid.” De politie onderzoekt de zaak.