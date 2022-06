Punkfestival Punk in Drublic strijkt neer in De Schorre

BoomVooraleer de beats van Tomorrowland De Schorre helemaal inpalmen, knallen er eerst nog enkele stevige gitaren door de boxen. Na twee jaar uitstel komt het internationale punkfestival Punk In Drublic op zaterdag 4 juni naar Boom. Het Vlinderplein wordt omgetoverd tot een circle pit waar naast NOFX, onder meer Me First And The Gimme Gimmes en Ignite ervoor zorgen dat corona stevig wordt weggespoeld.

‘Punk in Drublic’ is niet alleen de titel van de bekendste plaat van de Amerikaanse punkband NOFX, het is ook de naam van een rondreizend punkfestival uit de koker van diens frontman Fat Mike. Na succesvolle edities in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland maakt het festival zaterdag voor het eerst haar opwachting in de Benelux, in De Schorre in Boom. Me First and The Gimme Gimmes en NOFX zelf zijn de twee grote headliners van dienst.

“We voorzien één podium aan de vlindertent in De Schorre”, zegt Kim Vervoort van de organisatie. “Naast optredens zullen bezoekers daar ook kunnen genieten van een ruim aanbod aan speciaalbieren in de authentieke ‘Belgian Beer Bar’ en een gevarieerde selectie aan foodtrucks. Met herbruikbare bekers en een wisselsysteem voor eetkommen zetten we ook stevig in op duurzaamheid. Daarnaast doen we een warme oproep aan de bezoekers om op een duurzame manier naar het festival te komen.”

Punk in Drublic wordt georganiseerd door dezelfde werking als die van Brakrock in Duffel. Dat festival won reeds twee Groenevent Awards en viert haar tiende verjaardag op vrijdag 5 en zaterdag 6 augustus. Bands als Descendents - Circle Jerks - Sick Of It All - Mad Caddies betreden er één van de vijf podia.

Punk in Drublic vindt plaats vanaf 14 uur in De Schorre. Momenteel zijn er al zo’n 3.000 kaarten de deur uit, maar er zijn er nog heel wat beschikbaar. Een ticket kost 61,5 euro per persoon en is hier te bestellen.

Volledig scherm Kim Vervoort bij de vlindertent. © Tessa Kraan

Volledig scherm De opbouw van het podium van Punk In Drublic. © Tessa Kraan

Volledig scherm De opbouw van het podium van Punk In Drublic. © Tessa Kraan