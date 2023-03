PTS Boom ziet studenten uitblinken op Olympiades: “Nu al trots op hun prestaties”

Minister

Universiteit

Vooroordelen

Luk Lemmens (N-VA), gedeputeerde bevoegd voor Onderwijs, is opgetogen over de behaalde resultaten: “Het succes toont aan dat de STEM-aanpak in onze provinciale scholen werkt. Als schoolbestuur investeren we niet alleen in moderne klassen en innovatieve leermiddelen, maar zetten we ook in op attitude en fierheid. Vandaag houden nog te veel mensen vast aan achterhaalde vooroordelen rond ASO, TSO en BSO. Totaal onterecht, want wie vandaag afstudeert op een provinciale STEM-school, is goed voorbereid om verder te kunnen studeren in een wetenschappelijke richting maar is evenzeer voorbereid op een job.”