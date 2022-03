PTS Boom goed vertegenwoordigd op prestigieuze STEM Olympiade: “Inspanningen werpen hun vruchten af”

BoomOp zaterdag 26 maart nemen 64 Vlaamse leerlingen deel aan de Vlaamse STEM Olympiade. Dat is een wedstrijd die jong talent met feeling voor wetenschappen, technologie, engineering en wiskunde - kortom: STEM - in de kijker zetten. Met eerstejaarsleerling Kwinten Moernaut en tweedejaarsleerling Wout Lauriks vaardigt PTS Boom twee sterke kandidaten af. PTS-leerkracht Janick De Vylder dingt dan weer mee naar de titel ‘STEM-leerkracht van het jaar’.

In februari namen de leerlingen van de eerste graad STEM-Wetenschappen van PTS Boom deel aan de voorronde van de Vlaamse STEM Olympiade. 31.978 kandidaten van 262 scholen streden voor een plaats in de finale op zaterdag 26 maart. Uiteindelijk kan PTS twee leerlingen én een leerkracht afvaardiging: eerstejaarsleerling Kwinten Moernaut, tweedejaarsleerling Wout Lauriks en leerkracht Janick De Vylder.

Ruimtevaartorganisatie

Kwinten Moernaut blijft bescheiden bij zijn finaleplaats: “Ik heb me voorbereid door alle vragen van vorig jaar nog eens op te lossen. Het is een leuke en spannende ervaring waar ik veel van kan leren. Ik hoop om later ingenieur te kunnen worden.”

Ook Wout Lauriks van het tweede jaar droomt van een toekomst als ingenieur: “Mijn droom is om bij de Europese ruimtevaartorganisatie ESA te gaan werken. Ik ben al van kinds af aan geïnteresseerd in alles wat met techniek te maken heeft en ik ben dan ook heel blij dat ik STEM als richting gekozen heb. Het is een eer om naar de finale van de STEM Olympiade te mogen gaan.”

Voor leerkracht Janick De Vylder is de deelname aan de STEM Olympiade een manier om zijn passie voor wetenschap en technologie over te brengen aan zijn leerlingen: “STEM maakt deel uit van het leven van al onze leerlingen. We laten hen hun creativiteit botvieren met de realisatie van allerlei actuele projecten. De deelname van onze leerlingen aan de STEM Olympiade zet dat op scherp.”

Fierheid

Dat PTS Boom hoge toppen scheert op de STEM Olympiade is geen toeval. De school bouwt al jaren aan een sterke reputatie als het om STEM-onderwijs gaat. “Die inspanningen werpen duidelijk hun vruchten af”, zegt Luk Lemmens (N-VA), gedeputeerde bevoegd voor het Provinciaal Onderwijs Antwerpen. “Als schoolbestuur investeren we niet alleen in moderne klassen en innovatieve leermiddelen, maar zetten we ook in op attitude en fierheid. Nog te veel mensen houden vandaag vast aan achterhaalde vooroordelen rond ASO, TSO en BSO. Onterecht, want wie vandaag afstudeert op een provinciale STEM-school, is goed voorbereid om verder te kunnen studeren in een wetenschappelijke richting of op een job.”