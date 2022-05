Provincie zoekt ontwerper, bouwer en exploitant voor nieuwe brasserie in De Schorre

Hockey Braxgata gestopt in halve finale, vrouwen van Dragons wel naar Hockey Finals: “In finale in onszelf geloven”

Voor het tweede jaar op rij komt het in de play-offs bij de vrouwen tot een finale tussen Gantoise en Dragons. De meisjes uit Brasschaat hielden zondag Racing op een scoreloos gelijkspel en dat was voldoende om door te stoten. Braxgata verloor zowel bij de mannen als de vrouwen in de halve finale.

1 mei