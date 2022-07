Politiezone Rupel kondigt nieue flitsacties aan

Op maandag 11 juli staat de flitscamera opgesteld in ‘s Herenbaan in Niel en op donderdag 4 augustus kan je geflitst worden in de Sint-Bernardsesteenweg in Hemiksem. Woensdag 10 augustus is de Gevaertlaan in Boom aan de beurt. Op woensdag 17 augustus komt de Tuinwijk in Rumst aan bod en op dinsdag 23 augustus wordt er geflitst aan de N177 in Schelle. Op donderdag 25 augustus staat de flitscamera opgesteld in de Rupelstraat in Niel.