Pidpa voert werken uit in Tuyaertsstraat

ANTWERPEN Rouwregis­ters voor Will Ferdy in stadhuis én districts­huis Hoboken: “Bedankt om het pad te effenen voor mij”

De betreurde zanger Will Ferdy (95) is eigenlijk van Gent maar heeft decennialang in Antwerpen gewoond. Eerst in district Hoboken en zijn laatste jaren in een serviceflat op Linkeroever. Daarom betuigen ook het Antwerpse stadsbestuur en het Hobokense districtsbestuur hun deelneming. In zowel het stadhuis als het districtshuis kunnen sympathisanten een boodschap achterlaten in het rouwregister. “Bedankt om het pad te effenen voor mij, vandaag sta ik hier, met een driejarige dochter die twee papa’s heeft.”

9 november