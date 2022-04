Pasenkermis zorgt voor vijf dagen animo in Beukenlaan

Beerse/Hemiksem/Westmalle Campusver­krach­ter slaat na ruim 11 jaar weer toe: man (41) opgepakt voor aanranding meisje (17) in Beerse en bezit kinderpor­no

De onderzoeksrechter in Turnhout heeft een 41-jarige man uit Hemiksem aangehouden voor een poging tot aanranding van een minderjarig meisje (17) en voor het bezit van kinderporno. De verdachte werd in 2010 al eens veroordeeld tot negen jaar cel voor zedenfeiten. Het gaat om R.G., de zogenaamde campusverkrachter die in 2010 een Nederlandse studente de bosjes introk en brutaal verkrachtte in de buurt van de UA.

8 april