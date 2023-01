Ouders zamelen 100.000 euro in voor operatie zoontje Ian (6): “Vorige maand vreesden we nog dat we onze flat moesten verkopen”

Rumst Team ‘Help is on the way’ maakt zich op voor negende deelname aan 1.000 kilometer voor Kom op tegen Kanker

Al voor de negende keer wil Pol Vermeersch en zijn team ‘Help is on the way’ deelnemen aan de 1.000 kilometer van Kom op tegen Kanker. Met drie teams hopen ze straks aan de start te staan, samen goed voor 16.500 euro. Om dat startgeld in te zamelen, organiseren de Rumstenaren op zaterdag 18 februari een spaghettifestijn. “Elke euro is belangrijk.”

23 januari