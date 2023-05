Opvangcentrum gunt iedereen blik achter de schermen

Buschauf­feur opgepakt nadat er flinke lading cocaïne (en meer...) in laadruimte gevonden wordt: “Uiteraard is hij ook ontslagen”

Agenten die controles uitvoeren in het havengebied, zijn wel al wat gewoon. Maar dat er in de laadruimte van een bus van maatschappij De Polder plots 333 kilogram cocaïne bleek te liggen? Daar ging toch al één wenkbrauw bij de hoogte in. Maar de tweede wenkbrauw volgde al snel, want er bleek nog meer dan ‘enkel’ drugs te zijn.