Oppositiepartij Vooruit ijvert voor nieuw prieeltje in Kruiskenslei

De Kruiskenslei was in het verleden het decor voor heel wat zaken die het daglicht niet mochten zien. Om de zichtbaarheid in de wijk te verhogen, besloot het gemeentebestuur om het groen, het paviljoentje en enkele zitbanken weg te halen. Die aanpak blijkt voorlopig zijn vruchten af te werken, maar het heeft er wel voor gezorgd dat de wijk danig aan gezelligheid heeft ingeboet, meent oppositieraadslid Anita Ceulemans (Vooruit).

“Dat paviljoentje is destijds opgericht door én voor de buurtbewoners, met middelen van de Koning Boudewijnstichting”, weet ze. “Het klopt dat de infrastructuur wat bejaard aan het worden was, maar het zou mooi zijn als daar iets gelijkaardigs kan terugkomen. Misschien kunnen in samenspraak met de buurt ook de petanquebanen terug worden ingericht?”

Burgemeester Jeroen Baert (N-VA) zegt dat de Nederlandse organisatie Urban Sense hier volop rond aan het werken is. “Zij is in samenspraak met de buurt aan het kijken naar wat er mogelijk is om de zones tussen de appartementen aantrekkelijker maken, zodat mensen graag buitenkomen en er een grotere sociale controle is. Het paviljoentje stond vol met graffiti en werd vooral oneigenlijk gebruikt. Er kan zeker nog iets terugkeren, maar we moeten kijken of dat zin heeft.”