Oppositie hekelt verminderde openingsuren BKO: “Werkende ouders komen in de problemen”

BoomDe gemeenteraad heeft het retributiereglement voor de sportkampen, speelpleinwerking en buitenschoolse kinderopvang (BKO) aangepast. De oppositie betreurt dat de kinderopvang in de nieuwe regeling slechts tot 17.30 uur open zal zijn in plaats van tot 18.15 uur.

Het gemeentebestuur wil dit jaar overschakelen naar een buitenschoolse kinderopvang die wordt georganiseerd in de scholen zelf. In het kader daarvan werd de voorbije gemeenteraad een nieuw retributiereglement gestemd. Opvallende wijziging: de BKO zal in het nieuwe systeem minder lang open zijn. Waar je nu nog tot 18.15 uur je kinderen kan komen ophalen, kan dat binnenkort slechts tot 17.30 uur.

“Los van de locatie waar de BKO wordt georganiseerd, ben ik heel bezorgd over de inkrimping van de openingsuren”, zegt Hans Verreyt (VB). “We willen werken stimuleren, maar dan is het aantal opvanguren wel een belangrijke factor. Drie kwartier lijkt misschien niet veel, maar als je in Antwerpen of in Brussel werkt, maakt dat een groot verschil. Dit gaat problemen veroorzaken bij ouders.”

Ook Anita Ceulemans (Vooruit) is misnoegd over de wijziging: “Werkende ouders zullen nu dus moeten zorgen dat ze reeds om 17.30 uur hun kinderen opgehaald hebben. Met de verkeersdrukte die we vandaag kennen, zal dit voor velen een stressvol gegeven worden. We kunnen deze afbouw van dienstverlening alleen maar betreuren.”

“Het gaat maar om drie à vier kinderen per school die tijdens de laatste drie kwartier nog aanwezig zijn in de opvang”, reageert schepen van BKO Carla Herremans (Samen2850). “Hiervoor personeel inzetten was een grote kost. Daarom hebben we beslist om de openingsuren in te perken.”

Speelpleinwerking

Een andere wijziging - die wél positief door de oppositie werd onthaald - betreft de retributies voor de speelpleinwerking. Het gemeentebestuur heeft beslist de bedragen te indexeren en te verlagen. Het tarief voor de opvang voor inwoners bedraagt nu 6,51 euro voor een halve dag en 10,65 euro voor een hele dag. Voordien betaalde men hiervoor respectievelijk 8,37 en 12,72 euro. “Met deze wijziging komen we tegemoet aan een aantal bezorgdheden”, aldus Herremans.

