Ook Boom neemt maatregelen om energie te besparen: “Temperatuur overal 1 à 2 graden lager, maar wel uitgebreider kerstgebeuren”

BoomHet gemeentebestuur van Boom steekt een tandje bij om budgettaire impact van de stijgende energieprijzen op te vangen. Niet enkel wordt in alle publieke gebouwen de temperatuur wat lager gezet, er zijn ook plannen om de straatverlichting te doven. Maar op het kerstgebeuren wordt in Boom niet bespaard. “We willen in deze moeilijke tijden voor de nodige beleving kunnen zorgen.”

De stijging van de energieprijzen heeft een enorme impact op het budget van gezinnen, bedrijven, steden en gemeenten. Ook het Boomse gemeentebestuur ontsnapt niet aan deze realiteit en neemt extra maatregelen om energie te besparen. “We gaan in alle publieke gebouwen de temperatuur 1 à 2 graden lager zetten in vergelijking met vorige winter”, zegt burgemeester Jeroen Baert (N-VA). “De exacte temperatuur wordt gebouw per gebouw bekeken.”

Rolschaatspiste

“Verder zijn er plannen om de openbare verlichting te doven tussen 23 en 5 uur, behalve op vrijdag- en zaterdagnacht. Uit studies blijft dat dit de meest effectieve maatregel zou zijn: het zou ons een besparing tot 37 procent opleveren. Alleen is hiervoor een consensus van de hele zogeheten ‘stuurzone’ nodig. Dat is een afgebakend gebied waar ook een aantal omringende gemeenten bij zijn betrokken.”

Opvallend: op het kerstgebeuren wordt in Boom niet bespaard, integendeel zelfs. “We zorgen deze eindejaarsperiode net voor een uitbreiding van Boom Wintersfeer. Dit zal plaatsvinden op onze Heldenplaats. We verdubbelen het budget om onze inwoners de nodige beleving te kunnen bezorgen in deze moeilijke tijden. Een ijspiste komt er niet. Wel werd het alternatief van een rolschaatspiste bekeken, maar dit werd voorlopig niet weerhouden.”

Oekraïne

Feit is alleszins dat het energiethema leeft in Boom. Dat zal zich ook laten gevoelen bij het OCMW. “Er waren in september van dit jaar al 25 procent meer leefloondossiers dan vorig jaar in september”, zegt de burgemeester. “Maar dat heeft vooral met andere redenen te maken, zoals de oorlog in Oekraïne en de huidige economische toestand. De grote stijging door de energiecrisis verwachten we pas de komende maanden. Het zal dan vermoedelijk gaan om mensen met onbetaalde facturen en onbetaalbare voorschotfacturen die hiervoor steun komen aanvragen.”

Inwoners die zelf energiebesparende maatregelen willen treffen in hun woning, kunnen op subsidies en ondersteuning rekenen. “In onze gemeente kan je onder meer subsidies krijgen voor de plaatsing van groendaken, hemelwaterputten en dak- en muurisolatie. Je vindt alle informatie hierover op onze gemeentelijke website. Maandelijks hebben we ook een Energiek Loket waar experten je verder helpen als je energiebesparende renovaties plant.”

Werkgroep

Zelf geeft het gemeentebestuur hier alvast het goede voorbeeld: op de gemeenteraad van juni werd beslist om het gemeentelijk patrimonium te gaan vergroenen. Onder meer het WZC Den Beuk, Brandpunt, het gemeentemagazijn, de BKO en zelfs het gemeentehuis komen hiervoor in aanmerking.

Verder zitten er nog andere maatregelen in de pijplijn om energiekosten te drukken. “Er is een werkgroep van ambtenaren opgestart die zich hiermee bezighoudt”, aldus de burgemeester. “We willen vooral ons eigen personeel sensibiliseren. Er wordt ook intergemeentelijk bekeken waar we elkaar kunnen versterken. Op de Conferentie van de Burgemeesters van de Rupelstreek komt dit thema aan bod.”

