OLVI Boom opent groenzone op campus Brandstraat: “Met goedkeuring van Agentschap Zorg en Gezondheid”

Willebroek Kranige tachtiger stelt tentoon in Plazarama: “Op creëren staan geen leeftijd”

Ze is de tachtig al voorbij, toch is kunstenares Liana Carleer nog druk in de weer. De Londerzeelse opende net haar nieuwe aquarel-tentoonstelling in Plazarama in Willebroek, haar werken ontdekken kan nog tot en met 29 mei.

15 maart