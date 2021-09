Nu ook officieel: Tomorrowland dient aanvraag in voor drie festivalweekends in 2022

De organisatie wil als compensatie voor de geschrapte festivals in 2020 en 2021 volgend jaar drie opeenvolgende festivalweekends organiseren. Dat extra weekend zou één week vóór de reeds aangekondigde data worden georganiseerd, op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 juli 2022. Daarvoor moet wel de omgevingsvergunning van Tomorrowland worden gewijzigd en daarvoor heeft de organisatie nu een aanvraag ingediend. Concreet wordt de toelating gevraagd om in 2022 uitzonderlijk drie opeenvolgende weekends te kunnen organiseren én om de voorbereidende werken in De Schorre al vanaf zes in plaats van vijf weken vóór het festival te kunnen aanvatten.

Financiële zorgen

“De afgelopen twee jaar zagen we vier weekends van het festival Tomorrowland geannuleerd worden omwille van corona”, luidt het bij de organisatie. “Daarnaast moest ook de zusterorganisatie Tomorrowland Winter de voorbije twee edities schrappen. Deze uitzonderlijke situatie heeft niet enkel op ons een grote impact gehad, maar ook diverse freelancers en toeleveranciers hebben financiële zorgen. Om de impact van de gemiste weekends voor alle betrokken actoren te verzachten vragen we daarom eenmalig een capaciteitsuitbreiding aan in de vorm van een extra festivalweekend. We vragen ook één extra week aanwezigheid van hinderlijke activiteiten aan voor aanvang van het festival. We vrezen dat de lange inactiviteit meebrengt dat knowhow en routine in de opbouw van het evenement opnieuw moet worden verworven, zodat een extra week noodzakelijk is om de opbouw van een dergelijk groot evenement te garanderen.”