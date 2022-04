Nieuwe themawandeling in De Schorre zoomt in op mythes en volksgeloof

De themawandelingen met huisgids Jan Vaeck zijn een unieke kans om De Schorre en haar natuur op een andere manier te leren kennen. Vaeck werkte dertig jaar in De Schorre en kent het recreatiedomein dan ook als zijn broekzak. Hij kent de namen van alle planten en bloemen, vertelt je meer over geneeskrachtige planten en neemt je mee in de wereld van de plantenmythologie.

De eerstvolgende wandeling vindt plaats op zondag 8 mei en gaat over mythes en volksgeloof. Waarom at men in de middeleeuwen zonder vork en waarom zeggen we gezondheid als iemand niest? Jan zorgt voor een antwoord op deze vragen én nog veel meer.