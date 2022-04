Nieuwe pop-upbar Bij de Noenkel klaar voor feestelijk openingsweekend: “Gratis shotjes om middernacht”

Het gebouw van café Radio op de Grote Markt begint komend weekend goed en wel aan een nieuw hoofdstuk. Jens Holbrechts, Cédric Hellemans en Dries Verrept openen er zaterdag de deuren van hun pop-upcafé Bij de Noenkel. Bezoekers kunnen er terecht voor frisdranken, bieren en koffies, maar het product dat er vooral in de kijker zal staan, is de Chapolino: een hoogsteigen arancello op basis van een authentiek Siciliaans recept.

“Limoncello is bij het grote publiek al bekend, terwijl arancello - een likeur op basis van sinaasappels - wat meer onder de radar blijft. We hopen daar wat verandering in te brengen en arancello niet langer te laten overschaduwen door zijn bekende broertje. Het is een verrijking voor iedereen die kan genieten van natuurlijke zoetigheden. In ons café kan je ook cocktails en mocktails op basis van de Chapolino ontdekken”, zeggen de jonge ondernemers.

Voor de naam van hun arancello hebben Jens, Cédric en Dries inspiratie gezocht bij de Siciliaanse maffiacultuur. “Daar noemen ze de baas van de maffia een ‘capo’. Met Chapolino’ verwijzen we naar het Italiaans voor ‘klein bazeke’. Voor een digestief van 30 procent vonden we dat wel toepasselijk,” glimlacht het drietal. “Ook de naam van onze pop-upbar is een knipoog naar de maffia. De capo is vaak de nonkel van de familie. Dat hebben we dan vertaald naar het Booms: ‘Bij de Noenkel’.”

Bij de Noenkel bevindt zich op de Grote Markt 14 in Boom en is open op donderdagvoormiddag tijdens de wekelijkse markt, op vrijdag vanaf 17 uur, op zaterdag vanaf 14 uur en op zondag van 11 tot 15 uur. Wie nu zaterdag langskomt, kan genieten van kleine versnaperingen en vanaf 19 uur komt er een dj langs om een feestje te bouwen. “Op 1 mei bestaat Chapolino precies één jaar”, klinkt het. “Om dat te vieren, gaan we om middernacht rond met gratis shotjes.”

