Nieuwe elektriciteitskast geïnstalleerd pal op wandelpad: “En toch is hier over nagedacht”

BoomOp het pleintje in de Isabellastraat werd een nieuwe elektriciteitskast geplaatst. Op zich niet bijzonder, ware het niet dat de kast een plek heeft gekregen in het midden van het wandelpad. “Toch is dit de bedoeling”, luidt het bij het gemeentebestuur.

De nieuwe elektriciteitskast op het pleintje in de Isabellastraat vormt een bron van vermaak en hilariteit op sociale media. De kast werd op het eerste gezicht wel op een wel héél ongelukkige locatie geïnstalleerd, pal op het wandelpad. “Hier is duidelijk weer goed over nagedacht”, merken sommige inwoners sarcastisch op. “Is dit een late aprilgrap? Een typisch gevalletje van uitvoeren wat opgedragen wordt, zonder eerst even na te denken.”

Maar die kritiek is onterecht. “Het ziet er misschien wat gek uit, maar er is wel degelijk vooraf nagedacht over de inplanting van de kast. Op korte termijn wordt heel het pleintje heraangelegd en Fluvius heeft deze kast nu al op haar toekomstige plaats geïnstalleerd”, reageert schepen van Ruimtelijke Ordening Tom Dewandelaere (CD&V).

“Langer wachten met de plaatsing was niet mogelijk, omdat de kast nu al nodig is voor de nieuwe bebouwing daar. Het alternatief was de kast eventjes elders laten plaatsen om ze dan weer terug uit te breken, alle nodige aansluitingen te wijzigen en te verleggen en op de juiste plaats te zetten. Dan zouden we twee keer werken moeten laten uitvoeren en twee keer kosten moeten maken.”