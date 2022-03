Nieuwe cursus leert kleuters fietsen zonder steunwieltjes

De fietscursus vindt plaats op verschillende locaties. Op zaterdag 23 april kan je in de voor- of namiddag deelnemen in Willebroek, op zaterdag 7 mei strijkt de cursus in de voormiddag neer in Schelle, op zaterdag 11 juni kan je kind in de voormiddag leren fietsen in Boom en in de namiddag in Terhagen. Inwoners van Willebroek, Schelle, Rumst en Boom betalen 12 euro per kind en per sessie zijn slechts 16 inschrijvingen mogelijk. Niet-inwoners betalen 15 euro per kind en kunnen pas inschrijven vanaf 21 maart.