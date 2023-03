Nieuw jeugdhuis in Sint-Annakapel raakt deze legislatuur niet meer klaar: “Kosten liggen te hoog”

Het is al bijna tien jaar geleden dat het Boomse gemeentebestuur de Sint-Annakapel in de Kapelstraat aankocht met de bedoeling er een nieuw jeugdhuis in onder te brengen. Sindsdien zijn er al heel wat werken uitgevoerd, maar op de afwerking blijft het wachten. De afgelopen gemeenteraad peilde oppositiepartij Vooruit naar een stand van zaken en daaruit bleek dat de Boomse jongeren nog een hele poos langer geduld zullen moeten hebben.

“De ruwbouw is volledig klaar”, zegt schepen van Openbare Werken Francis Sanchez (N-VA). “Tot vandaag hebben we 824.000 euro inclusief btw geïnvesteerd. In de raming is nog een bedrag van 900.000 euro voorzien. Maar de omstandigheden zitten niet mee. Niet alleen heeft corona tot stilstand geleid, ook de prijzen van de bouwmaterialen zijn enorm gestegen. We hebben een offerte binnengekregen van slechts één aannemer voor een bedrag van 1,3 miljoen euro. Dat kunnen we niet gunnen.”

Sanchez had graag gehad dat het lintje van het nieuwe jeugdhuis eind dit jaar zou worden doorgeknipt, maar dat is geen optie meer. “We moeten op zoek gaan naar goedkopere materialen en goedkopere aannemers. Of hopen dat er meerdere aannemers zich aandienen zodat we op die manier de prijs kunnen drukken. We werken eraan verder, maar we moeten eerlijk zijn: de opening van het jeugdhuis zal niet meer voor deze legislatuur zijn.”

Dagvaarding

Intussen is de relatie tussen het gemeentebestuur en ‘t Sfeer, de vzw die het jeugdhuis mee zou runnen, helemaal vertroebeld. In 2020 heeft de vzw de gemeente zelfs gedagvaard om de middelen die voor het jeugdhuis ter beschikking waren gesteld, terug te vorderen. ‘t Sfeer heeft daarbij bij de rechtbank haar gelijk gehaald, maar is sindsdien helemaal van de radar verdwenen.

“Maar je mag niet vergeten dat we met JH Roots al een werkend jeugdhuis hebben in Boom”, zegt schepen van Jeugd Tom Dewandelaere (Samen2850). “We hebben al verschillende gesprekken gehad met deze jongeren met de vraag hun werking uit te breiden in het nieuwe jeugdhuis. In afwachting van de afwerking van het jeugdhuis blijven we de bestaande jeugdhuiswerking zeker verder ondersteunen.”

