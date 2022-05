Nieuw erfgoedbeheersplan legt krijtlijnen vast voor Noeveren: “Er komt géén bebouwing aan het water”

BoomDe gemeenteraad van Boom heeft de definitieve versie van het erfgoedbeheersplan van Noeveren goedgekeurd. Dit plan moet de industriële, archeologische en historische karakteristieken van de Boomse wijk voor de komende 24 jaar beschermen. Schepen van Ruimtelijke Ordening Tom Dewandelaere (CD&V) wil nog geen uitspraken doen over toekomstige ontwikkelingen, maar is wel duidelijk over één zaak: “Er komt géén bebouwing aan het water. Dat willen we hier absoluut niet.”

Het erfgoedbeheersplan voor Noeveren is een lijvig document van meer dan 400 bladzijden dat uit twee grote delen bestaat. Het eerste luik bevat naast historische informatie ook een inventarisatie van de kenmerken en de huidige toestand van het beschermd onroerend erfgoed. Het tweede luik beschrijft de restauratie- en onderhoudswerkzaamheden voor de komende jaren. Op die manier kan het document eigenaars helpen om het erfgoed verder zelf te beheren en zo een positieve impact te creëren voor het beschermd dorpsgezicht dat Noeveren is.

Ongerustheid

“In de vorige legislatuur groeide bij ons de overtuiging dat we in Noeveren moesten handelen”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Tom Dewandelaere (CD&V). “Meerdere projectontwikkelaars hadden hun oog hadden laten vallen op Noeveren. Een en ander gebeurde bovendien buiten weten van en boven de hoofden van het gemeentebestuur. Dat leidde tot heel wat ongerustheid bij de buurtbewoners. Zij hebben toen de garantie gekregen dat we mee zouden werken aan het bewaren van de authenticiteit van Noeveren.”

Richtlijnen

Het erfgoedbeheersplan is een visietekst die de krijtlijnen voor de wijk afbakent. Maar het plan is niet juridisch bindend. Absolute zekerheid over de toekomst van bijvoorbeeld de site Lauwers en de site van de Vlaamse Waterweg is er dus vooralsnog niet. “Er zijn richtlijnen opgenomen, maar voor sommige sites zullen we sowieso naar een RUP-procedure moeten”, legt Dewandelaere uit. “Op dit moment doen we dus nog geen concrete uitspraken naar bestemmingen toe. Dat is iets wat pas in de RUP-procedure zal moeten gebeuren.”

Volledig scherm Noeveren is een wijk waar nog veel steenbakkerserfgoed aanwezig is. © Klaas De Scheirder

“Niet alles volbouwen”

Wat wel duidelijk is, is dat de ambitie overheerst om Noeveren open en groen te houden. “Er komt zeker géén bebouwing aan het water”, is Dewandelaere duidelijk. “We willen geen toestanden zoals in Niel. Zowel wat de site van de Vlaamse Waterweg als wat de site Lauwers betreft, nemen we duidelijk stelling: géén bebouwing aan het water. De volumes die er nu zijn, moeten behouden blijven. Het is dus zeker niet de bedoeling om alles vol te bouwen. Maar hoe deze sites dan wel ingevuld moeten worden, dat zal concreet worden uitgewerkt in een RUP.”

Voldongen feiten

Oppositiepartijen Vlaams Belang en Vooruit zien heel wat positieve aspecten aan het erfgoedbeheersplan. Maar ze betreuren dat de leden van de Gecoro (gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening, red.) niet de kans hebben gekregen om het definitieve document te bespreken. “Verschillende van die betrokkenen hebben hier veel tijd in gestoken, maar hebben deze definitieve versie nog niet kunnen lezen”, zegt Hans Verreyt (VB). “Nu stel je deze mensen voor voldongen feiten. Met hun input had dit plan nog beter kunnen zijn en had de gedragenheid hiervoor nog groter kunnen zijn.”

Premies

Tom Dewandelaere beklemtoont dat er héél veel werk is gestoken in participatie. “Er zijn weinig dossiers waar er zo dikwijls met de mensen uit de buurt is gesproken”, stelt hij. “De wijzigingen sinds de laatste Gecoro waren gewoon niet van die aard dat we het nodig vonden om een nieuwe commissie bij elkaar te roepen. Op een bepaald moment moet je het plan eindigen. Alle betrokkenen hadden het gevoel dat ze rond waren, dat dit voldoende was. Bovendien zijn er heel wat bewoners van Noeveren die met verbouwingsplannen rondlopen. Zij hadden dringend nood aan een document als dit, dat richting geeft en mensen de kans geeft om premies aan te vragen om bepaalde werken te kunnen doen.”

Samenvatting

“Het erfgoedbeheersplan zal doorlopend geëvalueerd worden met een burgerplatform of commissie van de wijk”, vervolgt Dewandelaere. “Het document zal ook nog in een samenvatting gebundeld worden, zodat iedereen een overzicht krijgt van premies, aanvragen, en dergelijke. Na de goedkeuring door de gemeenteraad heeft het Agentschap Onroerend Erfgoed nog drie maanden tijd om eveneens zijn goedkeuring te geven. Nadien kan de RUP-procedure opgestart worden.”

Volledig scherm De 'Averechtse Root' op Noeveren, een van gezelligste plekjes in de wijk. © Klaas De Scheirder