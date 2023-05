NET OPEN. Vrienden Radu (36) en George (34) starten restaurant The Black Tree

‘Brutus’ krijgt 17 jaar cel voor doodslag op Jelle Leemans (27): “Leed van familie heeft doorgewo­gen in zware straf”

Het lichaam van Jelle Leemans (27) uit Rumst is nooit gevonden. Toch staat het voor de rechtbank in Breda vast: Eduard ‘Brutus’ F. uit Etten-Leur heeft de jonge Vlaming omgebracht na een uit de hand gelopen drugsdeal in Roosendaal in 2013. Daarna heeft hij het lichaam ‘kwijtgemaakt’ om dat misdrijf te verhullen. ‘Brutus’ F. (51) werd nu veroordeeld tot 17 jaar gevangenisstraf. “De familie van Jelle leefde jarenlang in onzekerheid. Dat heeft hen gekweld”, zegt advocaat Frédéric Thiebaut die de familie bijstond.