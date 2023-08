Natuurpunt start weer met campagne ‘Behaag natuurlijk’

Dameskle­ding­zaak Marie & Louise verruilt Schelle voor Niel: “Elke vrouw mag hier zichzelf zijn”

De trouwe klanten van Marie & Louis moeten voortaan niet meer in Schelle zijn, maar in Niel. De kledingzaak is een nieuw hoofdstuk gestart in de Matenstraat, met een nieuwe naam: Marie & Louise. “Voortaan concentreren we ons op alle dames, ook die met een maatje meer.”