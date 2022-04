Nando (25) stapt van Boom naar Oostende na verloren weddenschap: “Ik ga tot het uiterste”

BoomNando Van den Eynde (25) stapt dit weekend te voet van Boom naar Oostende na een verloren weddenschap. Maar liefst 122 kilometer moet hij zien af te leggen, een wandeling van meer dan 24 uur. “Of het me zal lukken? Ik probeer er nog niet te veel over na te denken”, glimlacht hij.

Nando is erg actief op de app TikTok, waar hij meer dan 6.000 volgers heeft. Daar had hij een vriend uitgedaagd om in de top van de wekelijkse ranglijst te komen. “Ik dacht dat het hem nooit zou lukken. Ik zei: als je dat kan, stap ik te voet naar de zee. Maar op een of andere manier is hij erin geslaagd en heb ik het nu dus vlaggen.” (lacht)

Nando is van plan om zijn belofte na te komen. Hij vertrekt vanavond, vrijdag, om 21 uur in Boom voor een tocht van 122 kilometer naar Oostende. Als alles volgens plan verloopt, zal hij daar 25 uur over doen en komt hij zaterdag rond 22 uur aan op zijn eindbestemming. Onderweg zullen enkele vrienden hem afwisselend vergezellen en hem bevoorraden met drank en eten.

“Of het me zal lukken? Dat weet ik niet. Ik ben eerlijk gezegd niet echt een wandelaar. Op dit moment probeer ik er nog niet te veel aan te denken en laat ik het allemaal wat op me afkomen. Ik ga sowieso tot het uiterste gaan. Ik was eerst van plan om de wandeling in een verkleedpak af te leggen, of met mijn Air Maxkes aan, maar daar ben ik van teruggekomen. Het zal zo al lastig genoeg worden.”

De hele wandeling is vanaf 21uur live te volgen via TikTok, via de pagina van nando_vde.