Monument van schip Belgica wordt verwijderd: “Constructie is onveilig”

“Het toppunt? Als Fred Again de surprise act is”: 38.000 festival­gan­gers trekken Tomorrow­land op gang in camping Dreamville

De populatie van Rumst en Boom is voor de zeventiende editie van Tomorrowland opnieuw verdubbeld op camping Dreamville. 38.000 festivalgangers sloegen er daags voor het populairste festival ter wereld hun tent op en wachtten niet lang met het weekend op gang te trekken met een knallend openingsfeest. Het Laatste Nieuws ging langs en trof er uitzinnige ‘People of Tomorrow’ aan die er opnieuw veel voor over hadden om erbij te zijn: “In een rolstoel naar een festival. Dat kan ik dan alvast van mijn bucket list schrappen.”