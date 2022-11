Meskerem Mees treedt op in Boomse Schouwburg

Antwerpen Antwerps MAS kleurt blauw: “Om strijd tegen diabetes in de schijnwer­pers te zetten”

De stad Antwerpen verlicht het MAS maandagavond in het blauw, in het kader van de ‘Wereld Diabetes Dag’ van de Verenigde Naties. Dat meldt het kabinet van schepen Els van Doesburg (N-VA), bevoegd voor Gezondheidszorg. “Hiermee zetten we de strijd die we tegen diabetes bij onze inwoners voeren letterlijk en figuurlijk in de schijnwerpers.”

13 november