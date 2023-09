Meer dan duizend spelers op grootste G-voetbaltoernooi van het land: “G-voetbal blijft stíjgen en stíjgen”

NET OPEN. Chef David da Costa (35) opent tweede restaurant Teatro: “Ik ben niet te vergelij­ken met mijn leermees­ters”

De Volkstraat heeft er alweer een lekker adresje bij. Chef David da Costa (35) opende donderdag zijn restaurant Teatro in het pand waar tot voor kort restaurant Signatuur was. Het is al zijn tweede zaak, na Da Costa op de Mechelsesteenweg. Je proeft er de Indonesische roots van chef da Costa in een uitgebreid fine-diningmenu. “Door mijn Indonesische roots zie ik er vrij jong uit: er zijn gasten die denken dat ik hier werk als jobstudent.”