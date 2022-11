Mathieu van der Poel betwist cyclocross in De Schorre

BoomOp zaterdag 3 december vindt in De Schorre de achtste editie van de Cyclocross Boom plaats. Deze veldrit is de eerste Belgische cross waarin de toeschouwers Mathieu van der Poel deze winter in actie zullen kunnen zien. Bij de vrouwen mikt Lucinda Brand op een derde overwinning op rij.

Mathieu van der Poel komt in de aanloop naar het WK veldrijden, begin februari in het Nederlandse Hoogerheide, tien keer in actie op Belgische bodem. Boom wordt op 3 december zijn eerste afspraak met het Belgische publiek. Van der Poel, die de cross in Boom in 2018 op zijn naam schreef, mag in De Schorre stevige concurrentie verwachten van onder meer Eli Iserbyt, Europees kampioen Michael Vanthourenhout, Laurens Sweeck en Nederlands kampioen Lars van der Haar.

Bij de vrouwen delen Ceylin Alvarado en Denise Betsema na drie manches de leiding in de Telenet Superprestige. Dit Nederlandse topduo zal in De Schorre moeten afrekenen met Lucinda Brand. De wereldkampioene van 2021 is pas hersteld van een handblessure en is nog naar haar beste vorm aan het toegroeien, maar haar resultaten uit het verleden bewijzen dat de cross in Boom haar op het lijf geschreven is. Brand won er in 2020 en 2021 en gaat op 3 december voor een derde zege op rij.

Al vanaf 9.30 uur is er op zaterdag 3 december veldrijden te zien in Boom, met achtereenvolgens de eerstejaars- en de tweedejaarsnieuwelingen en de junioren. De elite vrouwen starten aan hun cyclocross om 13.40 uur en de wedstrijd van de elite mannen start om 15.10 uur. Alle info is hier te vinden.

