Mariël Berben stelt tentoon in Boomse bib

Studenten verkopen in shopping­cen­ter hoes voor je drankje tegen drogeren: “Komt alsmaar vaker voor”

Scholieren en studenten mogen de komende tweeënhalve maand vanuit een leegstaand winkelpand in het Shopping Promenade in Kapellen hun eigen producten aan de man brengen. De studentenonderneming ‘Drava’ mocht woensdagnamiddag de spits afbijten. Het groepje verkoopt hoezen voor over bekers of glazen. Die stoffen kap moet de uitgaande jeugd beschermen tegen ongewenste verdovende middelen in hun drankje.