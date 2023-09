Maatwerkbedrijven herstellen veertien historische tunnelmuurtjes in Niel, Boom en Terhagen: “Uniek stukje erfgoed”

Van de moord op een 17-jarige jongen tot molotov­cock­tails tegen het gerechtsge­bouw: dit hebben de Antwerpse rechtban­ken komend najaar te bieden

Het aanstormende gerechtelijke jaar heeft ook in de regio Antwerpen veel te bieden. Zo staan er verschillende assisenzaken op het programma, waaronder die van de moord op de 17-jarige Ismaël aan het station in Hemiksem, alsook de 15 jaar oude moord op Samira Bekkar in Merksplas. In Turnhout zal de leerkracht die zeker 15 meisjes aanrandde zijn straf horen en in Mechelen zullen we meer horen over de molotovcocktails op het gerechtsgebouw en over de man die zijn eigen echtgenote, de 57-jarige Flavienne, ombracht in hun woning in Willebroek. Wij maakten een overzicht.