Maatwerkbedrijf Vlotter breidt met 5.500 vierkante meter uit: “We willen ons in volledige regio kunnen ontplooien”

Boom/Rumst REPORTAGE. Op stap in Boom tijdens Tomorrow­land: “Het is een hele ‘begankenis’. Door de warme dagen zijn de dames wel schaars gekleed. Daar heb ik al helemáál geen probleem mee” (Freddy, 79)

Tomorrowland is volop aan de gang op het provinciaal domein De Schorre in Boom en Rumst. De bonkende beats zijn tot ver in de omgeving te horen. Hoe beleven de buurtbewoners het festival? Wij trokken vrijdagnamiddag doorheen Boom. “De hele wereld is hier precies. Dat unieke gegeven maak je nergens anders in België mee”, glimlacht Mohammed El Ghazali (39).

15 juli