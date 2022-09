Lopen en daten tegelijkertijd? Eerste ‘Run For Your Love’ blijkt nu al succes

De combinatie van lopen en daten valt duidelijk in de smaak. Dat moet ook Koen Wilssens van organisator Keep on Running vaststellen. “Het aantal inschrijvingen en de reacties die we krijgen, tonen het succes van deze formule nu reeds aan. Liefst 155 lopers zullen samen 1.142 kilometer afleggen, verspreid over 357 dates. Deze cijfers vinden we toch wel indrukwekkend. Om dit alles vlot te laten verlopen, hebben we een tijdschema opgemaakt over vijf verschillende waves. Met een sportsbar tijdens de runs en een afsluitende receptie hopen we de liefde nog een extra duwtje in de rug te geven. De koppels die gematcht worden, sluiten de avond af met een rondje in de ‘Loop of Love’ en maken kans op een sterrendiner.”