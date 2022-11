Logistiek centrum van 50.000 m² verrijst in Boom, de rugstreeppad krijgt ernaast een nieuw leefgebied van 22.000 m²

Prologis is een internationale vastgoedontwikkelaar en heeft niet minder dan 100.000.000 (honderd miljoen) vierkante meter aan logistieke ruimte in haar portefeuille zitten. Het gaat alles samen om een 5.000 panden waarvan een 3.500 in Amerika en de rest ligt verspreid over Europa en China. “Het unieke is dat wij van al onze gebouwen eigenaar en beheerder blijven", zegt development manager Sander Griffioen. “In Boom hadden we al een gebouw, maar daar komt er nu dus inderdaad nog eentje bij. We kochten de grond zo’n tien jaar geleden al, maar nu kunnen de bouwwerken van start gaan. Het wordt een complex van 50.000 vierkante meter met in totaal vier units. Er lopen al verschillende gesprekken met kandidaat-huurders. Wanneer we naar al onze andere panden kijken, zou dat goed moeten zijn voor zo'n 300 tot 400 arbeidsplaatsen.”