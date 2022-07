Let’s party! Allereerste groot feest van Tomorrowland aan de gang op camping

De camping was nog maar enkele uurtjes open of Nederhand stond al achter de draaitafel voor de eerste ontmoeting op ‘The Gathering’. Na Prinz was het om 15 uur de beurt aan Delafino. De grote meerderheid was nog aan het aankomen of zich aan het installeren op het campingterrein. Echt druk was het in de namiddag nog niet op het eerste feestje. Tegen 21.45 uur mogen Regi en Yves V het beste van zichzelf laten horen. Na twee verrassingsoptredens loopt The Gathering om middernacht op haar einde.