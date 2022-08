Lang niet alle lokale handelaars profiteren mee van Tomorrowland: “Mensen denken ten onrechte dat ze niet in Boom geraken”

ANTWERPEN PORTRET. Ferre Grignard, ook 40 jaar na zijn overlijden een muziekle­gen­de: “Bij Ferre was nooit iets serieus. Uiteinde­lijk betekende dat ook zijn doodsteek”

De Bob Dylan van de Lage Landen. De John Lennon van Vlaanderen. Het enfant terrible van Antwerpen. Of gewoon ‘Ferre van achter den hoek’. Het is 40 jaar geleden dat kunstenaar, muzikant en levensgenieter Fernand Grignard op 43-jarige leeftijd de strijd tegen kanker verloor. Bij de zanger van ‘Ring, Ring, I’ve Got To Sing’ zat biograaf-verzamelaar Philippe Golbert (51) als kind ooit op de schoot. “Johnny Hallyday heeft muziek gejat en er een grote hit mee gescoord. Ferre heeft er nooit een frank van gezien.”

31 juli