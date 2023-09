Kunstschilder en heemkundige Rudi De Vos (79) overleden: “Hij had enorme kennis over Boom”

Met projectlei­der Bert (40) in de werfput waar Scheldetun­nel voor Oosterweel wordt gebouwd: “De strakke timing bezorgt me de meeste stress”

De bouw van de nieuwe Scheldetunnel voor de Oosterweelverbinding in Antwerpen zit in een stroomversnelling. In een bouwdok in de haven van Zeebrugge zijn de eerste twee van acht tunnelelementen klaar. Zo'n 130 arbeiders werken dagelijks met staal en beton. “Tegen eind 2024 hopen we in Zeebrugge klaar te zijn”, zegt projectleider Bert Claeys (40). En die straffe werken kan ook het grote publiek ontdekken.