Kristel (47) opent met De Zitkamer gloednieuwe kunstgalerij: “Ik droomde van New York, maar ben even blij met Boom”

“Als klein meisje droomde ik ervan om ooit mijn eigen galerij te openen in New York. New York is het - nog? - niet geworden, maar ik ben minstens even blij met Boom”, lacht Kristel Nijskens. “Als fotografe stel ik zelf graag tentoon. Maar ik vond het niet altijd even gemakkelijk om een geschikte locatie te vinden. Vele lokale en amateurkunstenaars ervaren hetzelfde gevoel. Zo is het idee gegroeid om zelf iets uit de grond te stampen.”