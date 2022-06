Koekjes, ijsjes en meer dan 80 bakken schepsnoep: Bianca (49) opent gloednieuwe snoepwinkel Bibi Bonbon

Goed nieuws voor Boomse zoetebekjes. Voor het eerst in jaren kunnen zij weer in eigen dorp hun snoepzakken gaan vullen. Bij Bibi Bonbon in de Hoogstraat vinden ze alles wat hun hartje sneller doet slaan: jellybeans, koekjes, zoete drankjes, ijsjes en liefst meer dan 80 bakken aan schepsnoep. Een heel deel van de gloednieuwe snoepwinkel is zelfs gewijd aan snoepjes en drankjes van Amerikaanse makelij, voor wie eens iets avontuurlijkers wil proberen. “Ik heb zelf ook nog niet alles durven proeven”, glimlacht zaakvoerster Bianca Borremans, ‘Bibi’ voor de vrienden.

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Zin in een snoepje? Keuze te over bij Bibi Bonbon. © Klaas De Scheirder

Bianca is voor de opstart van haar zaak niet over één nacht ijs gegaan. “Ik liep al jaren rond met het idee om een eigen snoepwinkel te starten, maar ik heb nooit effectief de stap durven zetten. Tot ik vorig jaar ontslag nam op mijn werk. Toen dacht ik: het is nu of nooit. In samenwerking met Unizo heb ik een financieel plan opgemaakt en beetje bij beetje ben ik dat beginnen uitwerken. Uiteindelijk is er toch een jaar voorbereiding aan te pas gekomen. Maar dat is nodig als je goed van start wil gaan.”

Quote Het centrum van Boom gaat opnieuw de positieve richting uit. Er komen heel wat onderne­mers bij en ik zie ook dat er veel interesse is van de mensen Bianca Borremans.

Nieuwsgierigen

Bianca vond een geschikt pand in het hart van Boom, op het kruispunt van de Hoogstraat, de Blauwstraat en de Antwerpsestraat. “Voor mij was het evident om de winkel in eigen gemeente te kunnen openen. Dat er hier al jaren geen echte snoepwinkel meer was, was een bijkomend voordeel. Bovendien zie ik dat het centrum van Boom opnieuw de positieve richting uitgaat. Er komen heel wat ondernemers bij en ik zie ook dat er veel interesse is van de mensen. De afgelopen weken zijn er al vele nieuwsgierigen door de etalage komen kijken.” (lacht)

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm 22062022 Boom Bibi Nieuwe snoep winkel Bibi Bonbon in Boom © Klaas De Scheirder

Bianca wil een zo breed mogelijke doelgroep aanspreken, al richt ze zich in eerste instantie vooral op een jonger publiek. “Ik wil hen een plaats aanbieden waar ze graag komen”, zegt ze. “Ik heb daarom speciaal een loungezone ingericht met zeteltjes en gratis wifi. Ik heb zelf twee pubers thuis rondlopen en ik heb het gevoel dat er in Boom wel een nood is aan een plek waar ze kunnen rondhangen. Ik ga ’s middags ook donuts aanbieden, ideaal voor scholieren tijdens hun middagpauze.”

Bibi Bonbon is te vinden in de Hoogstraat 3 in Boom. Meer info is hier te vinden.

Bianca’s favoriete snoepjes 1. De cotton candy van Dr. Pepper: “Een suikerspin in een zakje. Heel zoet, met een lekkere kersige smaak.” 2. Beanboozled: “Een spelletje waarbij je aan een schijf moet draaien en de jellybean moet eten die aangeduid wordt. Maar pas op, er zitten ook jellybeans bij met héél onaangename smaken.” 3. Jawbreakers: “Kleurrijke harde ballen met snoep aan de buitenkant en kauwgum aan de binnenkant.” Volledig scherm Ook voor een piñata kan je bij Bibi Bonbon terecht. © Klaas De Scheirder

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.