Kleine restafvalzakken voortaan ook in supermarkt te verkrijgen

Bomenaars kunnen hun restafval kwijt in een grote of in een kleine restafvalzak. Alleen was die kleine restafvalzak tot voor kort enkel te verkrijgen op het gemeentehuis. Niet ideaal, vindt oppositiepartij Vlaams Belang, dat de situatie aankaartte in de gemeenteraad.

“De kleine restafvalzak kan erg handig zijn voor mensen die op een appartement wonen”, zegt Hans Verreyt (VB). “Dan is het jammer dat je die zakken in geen enkele winkel kan kopen. Enkel in het gemeentehuis, waar de toegangsuren niet zo ruim zijn, zeker niet voor de werkende mens.”

Volgens schepen van Leefmilieu Sven Cools (Groen) is er verbetering op komst. “In januari is er een winkel gestart die ook de kleine restafvalzakken zal aanbieden. De administratie heeft ook geïnformeerd waarom de kleine zakken niet worden opgenomen in het gamma. Een supermarkt heeft daarop toegezegd om daar werk van te maken. Daarnaast denken we eraan om ook het preventiehuis en onze pop-uprecyclageparken te voorzien van vuilzakken.”

