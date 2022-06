Kleine 3.000 punkers bouwen feestje op Punk in Drublic in De Schorre

Een dikke maand voor de beats van Tomorrowland op de Schorre neerdalen, werd het recreatiedomein ingepalmd door het punkfestival Punk in Drublic. Het evenement streek zaterdag voor de eerste keer neer in ons land en had daarvoor de perfecte locatie uitgekozen: de groene omgeving van de vlindertent, met zitbanken vlakbij de vijvers en voldoende schaduwplekjes om te kunnen afkoelen. Geen overbodige luxe voor de 2.800 bezoekers, want samen met bekende punkbands als NOFX, Me First and the Gimme Gimmes en Ignite was ook de zon van de partij. Niet te verwonderen dat heel wat bezoekers hun heil gingen zoeken in de Belgian Beer Bar, een typische bruine kroeg met een mooie selectie aan bieren.