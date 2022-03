Klaasje wil persoonlijk record koordlopen verbreken op Theater aan Twater

BoomKlaasje Meijer, ex-K3 en vorige week nog in het VTM-programma The Masked Singer ontmaskerd als ‘Schorpioen’, heeft al een nieuwe uitdaging te pakken: highlinen of koordlopen op grote hoogte. Op zaterdag 21 mei komt ze haar kunde demonstreren op Theater aan Twater, waar ze hoopt haar record van twintig meter te verbreken.

Klaasje Meijer won begin januari de Nederlandse tv-show ‘The big balance’ op SBS6. Daarin moesten zes bekende Nederlanders koordlopen op tientallen meters hoogte. Na een maandenlange voorbereiding en een spannende finale was de voormalig K3-zangeres uiteindelijk de beste: zij liep in de nok van de Johan Cruijff ArenA over een strakgespannen lijn van twintig meter lang en slechts 2,5 centimeter breed en liet daarmee verscheidene topsporters achter zich.

Klaasje was meer dan trots: “Ik had van tevoren nooit verwacht dat ik zo’n avontuurlijke wedstrijd kon winnen. Ik heb mijn angsten overwonnen en dat geeft me een enorme boost voor de toekomst”, klonk het na de overwinning.

Spektakelprogrammatie

De Nederlandse heeft nu de uitdaging van Theater aan Twater aanvaard om haar persoonlijk record qua lengte in meters proberen te verbreken. Op zaterdag 21 mei kun je haar en haar team in De Schorre in Boom komen aanmoedigen tijdens twee highlineshows.

“Het wordt een sportief weerzien met haar Vlaamse fans en vermits highlinen nauw aansluit bij de spektakelprogrammatie van Theater aan Twater is dit een win-win voor iedereen”, zegt programmator Patrick Poppe.

Theater aan Twater vindt op zaterdag 21 en zondag 22 mei plaats in De Schorre. Info en tickets zijn hier te vinden.