Kindergemeenteraad stimuleert Boomse scholieren om zwerfvuil op te ruimen

“Op haar trainingen langs de fabrieken floten de arbeiders haar na”: De Velodroom opent expo over straffe koersvrou­wen

Het vrouwenwielrennen zit meer dan ooit in de lift. Het wielermuseum De Velodroom surft mee op die golf en pakt uit met een boeiende tentoonstelling in het teken van Lotte Kopecky, Ellen Van Loy en andere vrouwelijke koersiconen uit heden en verleden. Maar de allerstrafste is misschien wel Yvonne Reynders (85), zevenvoudig wereldkampioene en nog altijd fervent fietsster. “Ik herinner me mijn eerste koers. Ik was al gewassen toen de rest nog aan de meet moest passeren.”