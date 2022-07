Kinderen uit de buurt verkopen lekkernijen aan passerende festivalgangers: “Winst is voor ons spaarpotje”

Lees meer over Tomorrowland 2022 in ons dossier .

Sinds dit jaar is het toegelaten om tijdens Tomorrowland vanop privédomein een ambulante handel te organiseren, zij het slechts tussen 8 en 18 uur. Een aantal gezinnen uit de buurt heeft die mogelijkheid aangegrepen om een verkoopstandje met drankjes en lekkernijen op te stellen. Zo ook Anaïs en haar zus Laurie, die frisse watermeloen en heerlijke ijsjes aan de man proberen te brengen. Al moesten ze de voorbije weken vaststellen dat de passage wat tegenviel en dat de meeste festivalgangers hun standje aan het kruispunt van de Dirkputstraat en de Sint-Kathelijnestraat in Boom links lieten liggen.

Donderdag besloten de meisjes het over een andere boeg te gooien en trokken ze met hun winkeltje richting de Nachtegaalstraat, waar ze zich bij een van de buurtbewoners mochten opstellen. Daar worden massa’s kampeerders met de bus afgezet om zich richting Dreamville te begeven en kenden Laurie en Anaïs dus meer succes. “De winst gaat in ons spaarpotje”, zeggen ze. “Wat we ermee gaan doen, dat weten we nog niet. Maar maandag, als de kampeerders weer vertrekken, komen we graag terug.”