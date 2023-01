Kinderdagverblijf De Troetelboom opent 18 extra plaatsen

“Sinds enkele jaren is er in onze regio een groot tekort aan kinderopvang voor baby’s en peuters”, zegt schepen van Kinderopvang Carla Herremans (Samen2850). “Daarom hebben we als lokaal bestuur beslist om verder te investeren in kwaliteitsvolle en betaalbare kinderopvang. Zo kan De Troetelboom een vijfde leefgroep openen, goed voor achttien extra plaatsen.”

“De kinderen zullen hier opgevangen worden in een vaste leefgroep en verzorgd worden door drie vaste kinderbegeleiders. Op die manier willen we een kwaliteitsvolle opvang organiseren in een kleinschalige en warme omgeving”, aldus de schepen.

Het is al de derde keer dat De Troetelboom uitbreidt. In 2013 ging het kinderdagverblijf van start met 50 plaatsen, in 2018 werden er dat 68. En vanaf januari is er in het gemeentelijk kinderdagverblijf dus plaats voor 86 voltijdse kinderen.

De Troetelboom werkt met een inkomensgerelateerde dagprijs en geeft voorrang aan Bomenaars die werken of een opleiding volgen. Ben je zelf op zoek naar opvang? Dan kan je jezelf registreren via deze website of langsgaan bij het loket kinderopvang.

