Kerstconcert met Gene Thomas, Andrei Lugovski en Yannick Bovy in Heilig Hartkerk

Willebroek Bromfiet­ser en fietser lopen lichte verwondin­gen op

Op de Dendermondsesteenweg in Willebroek is het afgelopen weekend een 32-jarige fietser lichtgewond geraakt bij een verkeersongeval. De dertiger werd aangereden door een personenwagen. Ook in de Kardinaal Cardijnlaan in Willebroek raakte een jongeman gewond. Een 20-jarige bromfietser werd er aangereden door een personenwagen en liep lichte verwondingen op.

19 december