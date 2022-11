Julie (19) start met eigen kledingzaak Fashion for Me in Blauwstraat: “Voor dames van alle generaties”

BoomIn de Blauwstraat is de 19-jarige Julie Van Dam uit Boom van start gegaan met haar kledingzaak Fashion for Me. Ze verkoopt betaalbare dameskleding voor jong en minder jong.

Pas afgestudeerd, nu al een eigen winkel. De 19-jarige Julie Van Dam laat er geen gras over groeien. Met haar gloednieuwe kledingzaak Fashion for Me ziet ze dan ook een jeugddroom werkelijkheid worden. “Ik heb retailmanagement gestudeerd aan OLVI Boom”, vertelt ze. “Toen al was het mijn ambitie om een eigen zaak uit de grond te stampen. Vorig jaar ben ik gestart met een webshop waarmee ik dameskleding, juwelen en accessoires verkocht. Maar nu is er dus ook deze fysieke winkel waar mensen met mijn producten kunnen kennismaken. Dames van alle generaties kunnen hier hun gading vinden.”

Julie heeft met de gemeente een pop-upcontract afgesloten tot juni volgend jaar. Daardoor is het financiële risico van de onderneming relatief beperkt. “Als de winkel niet rendabel zou blijken, dan kan ik er achteraf nog altijd voor kiezen om verder te gaan studeren”, denkt ze al vooruit. “Maar dat is pas mijn plan B. Momenteel hoop ik vurig dat het hier wel op een succes uitdraait, want dit is wat ik het liefst van al zou willen doen.”

Meer info over Fashion for Me is hier te vinden.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.