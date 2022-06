Juf Nelly (61) neemt na 41 jaar afscheid van OLVI De Kade: “Ga collega’s en kinderen heel hard missen”

BoomVoor Nelly Van Verre (61) was de laatste schooldag er een om nooit te vergeten. Na liefst 41 jaar te hebben lesgegeven op OLVI De Kade, is zij nu toe aan haar welverdiende pensioen. Reden genoeg voor haar collega’s om haar uitgebreid in de bloemetjes te zetten.